Москва, 26 января, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Госдума готова 27 января ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

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«С учётом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате парламента рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января», — сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Соглашение было внесено в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Документ предполагает продление СНВ-3 на пять лет, до 2026 года.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.