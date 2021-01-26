Москва, 26 января, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

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Согласно пункту 2 статьи XIV договора срок его действия составляет 10 лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение.

Российская сторона неоднократно предлагала США осуществить пролонгацию договора. В январе 2021 г. достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет — до 2026 года.

Госдума и Совфед обсудят документ на заседаниях 27 января.