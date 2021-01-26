Салехард, 26 января, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В Салехарде, где стоят морозы под минус 50 градусов по Цельсию, в доме по адресу ул. Маяковского, 58 обледенел подъезд. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своём аккаунте в сети Instagram.

Instagram.com/titovsky_al/ Screenshot

«Поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование. Ситуацию будем держать на контроле», — доложил жителям глава Салехарда.

Как отметил мэр столицы Ямала, в обледенелом подъезде проходит труба отопления, которую нужно проверить на предмет протечки. Помимо этого, там отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролётом — её должна поставить управляющая компания.