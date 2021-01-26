Вашингтон, 26 января, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден был инициатором телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявила 26 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Whitehouse.gov Джозеф Байден

По её словам, Байден позвонил Путину для обсуждения продления СНВ-3, а также для повторения различных претензий Вашингтона.

«Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание пятилетнего продления договора СНВ-3, а также с целью подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед продолжающейся российской агрессией, выразить обеспокоенность взломом SolarWinds, российскими наградами за убийство солдат США в Афганистане, вмешательством России в выборы 2020 года, отравлением Навального и жестоким обращением с протестующими», — сказала Псаки.

Напомним, все перечисленные обвинения были ранее неоднократно опровергнуты не только представителями России, но и спецслужбами США.