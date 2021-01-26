Киев, 26 января, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Первый всенародный референдум на Украине по новому закону состоится не ранее 2022 года, заявил вечером 26 января в эфире украинского телевидения спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Александр Горбаруков На Украине

Спикер отметил, что сначала принятый сегодня законопроект должен быть подписан президентом Зеленским и вступить в силу. При этом документ предусматривает фактически возможность проведения референдумов на Украине, только начиная с 2022 года.

Разумков также отметил финансовый аспект, подчеркнув, что согласно подсчетам министерства финансов, проведение одного референдума будет стоить Украине около 2 млрд грн.

«А ведь у нас есть ограничения по финансам — страна находится в режиме коронавируса, достаточно серьезной экономии бюджетных средств. А с учетом тарифного кризиса — сегодня каждая гривна должна быть на особом счету, максимально эффективно должна быть использована», — добавил глава Рады.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум.

В «Слуге народа» отмечают, что законопроект проанализировали и поддержали «европейские партнеры», также есть положительное заключение Венецианской комиссии.

Экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина»Юлия Тимошенкоуверена, что по разным причинам украинцы не смогут добиться референдума по вопросам, которые их действительно беспокоят.