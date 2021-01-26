Москва, 26 января, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В Совфеде намерены поддержать продление договора по СНВ-3 на заседании 27 января, сообщил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Если будет такая необходимость, то я не исключаю, что мы завтра можем это сделать», — сказал Цеков РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме заявили о готовности «сегодня-завтра» приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3.

Срок действия договора истекает 5 февраля.