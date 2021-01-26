Москва, 26 января, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают 27−28 января внесения на ратификацию документов о продлении ДСНВ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума

«Ждём внесения соответствующих документов в Госдуму. Готовы незамедлительно (буквально сегодня-завтра) приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3», — сообщил Слуцкий.

Обмен нотами России и США о продлении ДСНВ — важнейший сигнал по сохранению всей системы ядерного сдерживания в мире, отметил парламентарий.

Срок действия Договора истекает 5 февраля. На прошлой неделе в Белом доме сказали о планах Соединённых Штатов пролонгировать соглашение о сокращении оружия (ДСНВ) на максимально возможный пятилетний срок.