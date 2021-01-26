Москва, 26 января, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по спорту готовятся к формированию перечня физкультурно-оздоровительных услуг, которые подпадают под действие законопроекта о налоговом вычете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил глава комитета Борис Пайкин (ЛДПР).

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Спортивный инвентарь

«Теперь предстоит серьезная работа по формированию перечня физкультурно-оздоровительных услуг, которые подпадают под действие этого законопроекта. Мы приложим все усилия, чтобы в него вошло максимальное количество различных видов услуг в области спорта, включая посещение бассейна, занятия по йоге, фитнесу, бокс», — сказал Пайкин.

Кроме того, важно не упустить из поля зрения новую форму спортивных занятий в онлайн-режиме, добавил парламентарий.

В определенной мере применение налогового вычета станет поддержкой физкультурно-оздоровительных организаций, которые в период ограничений понесли серьезные убытки, полагает Пайкин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение получения налоговых вычетов, еще один законопроект ввел новый налоговый вычет.