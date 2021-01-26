Берлин, 26 января, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Защитные медицинские маски на общую сумму 40 тыс. евро украдены неизвестными в Германии, сообщает 26 января местная полиция.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медицинские маски

Десять контейнеров с масками были украдены со склада в городе Гютерскло.

Полиция установила, что кража произошла в ночь на 25 января. Воры проникли на склад и похитили защитные маски типа FFP2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии с января 2021 года ношение масок типа FFP2, FFP3 и КN95/N95 объявлено обязательным. Самодельные маски запрещены как недостаточно защищающие от коронавируса.