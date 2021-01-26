Москва, 26 января, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В Госдуме коронавирусом переболел 171 депутат, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Переболели 171 депутат», — сказал Володин в эфире радио «Комсомольская правда».

Вакцинировались, по его словам, 46 парламентариев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, от коронавируса скончались три депутата Госдумы.