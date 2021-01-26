Берн, 26 января, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на текущей неделе проведут встречи, посвящённые обсуждению российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в еженедельном бюллетене ВОЗ по вакцинам от COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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«Сроки получения и предоставления данных по «Спутник V» будут обсуждены 28 и 29 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВОЗ запланировано несколько встреч для обсуждения российского препарата и организация запросила дополнительные сведения у производителя.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захаровасообщала, что ВОЗ с 22 января начал процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию вакцины «Спутник V».