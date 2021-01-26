Москва, 26 января, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Все что связано с «отравлением» блогера Алексея Навального — постановка, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Все то, что связано с его якобы отравлением, меня, допустим, наводит на мысль, что это вообще постановка», — заявил Володин в эфире радио «Комсомольская правда».

Там очень много того, что требует исследования, изучения и на основе чего можно будет сделать определенные выводы, уверен парламентарий.

«Но его спасала вся страна, президент сделал все, чтобы его отправили лечиться в Германию. Так? Так. Самолет экстренно посадили в Омске, потому что нужна была помощь. Так? Так. А дальше давайте ответим на вопрос. Вот привезли его в Германию, обследовали, выяснили состояние здоровья. Но для того чтобы нам разобраться в этом, необходим биологический материал. Почему до сих пор-то не передают, почему? Анализы, соответственно, формулы того же «Новичка», если там нашли. Там девушка присутствовала, которая говорит о том, что она воду отравленную вывезла. Ну, так ее хотя бы опросите, гражданку Певчик. Прокуратура запросила у правоохранительных органов Германии. Не могут ее опросить, говорят: не найдем, а она там во всех социальных сетях выставляет, по Берлину ходит», — говорит Володин.

«Ну, и еще один момент. Когда самолет шел на посадку, объявили, что аэропорт заминирован. Звонок поступил из ФРГ. Также наши правоохранительные органы обратились к своим коллегам в Германии с просьбой: вот вам установленные данные, откуда был звонок, выясните. Нет ответа. Почему? Как вы считаете?» — задает он вопрос.