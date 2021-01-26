Бишкек, 26 января, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Уровень долларизации экономики Киргизии к концу 2020 года по-прежнему остается невысоким. Об этом говорится в материалах национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По имеющейся информации, долларизация кредитов за последний год снизилась на 2,2 процентных пункта — до 32,9%.

В то же время долларизация депозитов, напротив, увеличилась на 4,7 процентных пункта и составила 42,9%.

Также национальный финансовый регулятор отмечает сохранение поступательного роста кредитования экономики и расширение депозитной базы банков Киргизии.

Вместе с тем ставки по кредитам имеют тенденцию снижения.

Так, в январе — ноябре 2020 года средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте упала на 1,3 процентных пункта — до 16,2%, а по кредитам в иностранной валюте уменьшилась на 0,4 процентных пункта — до 9,3%.

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