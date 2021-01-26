Москва, 26 января, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о большом числе разного рода эксцессов в ходе несанкционированных митингов.

ИА REGNUM Москва, Пушкинская площадь, 23 января 2021 года

«Если полицейские кого-то арестовали, они исполняют свои обязанности и, исполняя свои обязанности, если видят, что кто-то пытается препятствовать, здесь надо смотреть уже пределы допустимого и насколько полицейский в данном случае блокировал это препятствие и попытки помешать ему исполнить свой служебный долг. Но, если полицейский сам признал, что он не очень корректно поступил, и извинился, а человек принял эти извинения, это говорит о многом. И при этом сама гражданка если говорит, ну, да, я вот эмоционально там попыталась высказать свою позицию, а он, видя угрозу исполнения своего долга, ну, вот он так отреагировал», — сказал Володин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Он был при исполнении, ему мешали исполнять обязанности… Но, если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ, и извинился, а это извинение было принято, и, тем более, вреда здоровью не было такого, который потребовал бы лечения, наверное, всё-таки правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно, понимая, с одной стороны, что им надо защитить закон, с другой стороны, видя ситуацию, решить задачу по локализации конфликта, а в случае, когда вот эта стычка произошла, извиниться», — сказал спикер Госдумы.

В целом, по мнению Володина, правоохранительные органы действовали «филигранно». Он также напомнил, что участие в несанкционированной акции уже незаконно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности полицейского, ударившего в живот женщину на несанкционированной акции протеста 23 января.