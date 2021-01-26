США, 26 января, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Восстановить отношения с Палестиной и сохранить их с Израилем намерены американские власти, заявил 26 января и. о. постпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза ООН.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Он заявил, что администрация президента США Джо Байдена«восстановит надёжное взаимодействие США с палестинцами, а также с израильтянами». То есть Вашингтон намерен «обновить» отношения как с властями Палестины, так и с народом, ведь они «атрофировались за последние четыре года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, произраильская политика 45-го президента США Дональда Трампа отрицательно сказалась на ближневосточном урегулировании: права Палестины были заметно ущемлены так называемой сделкой века, предложенной Штатами в начале 2020 г.