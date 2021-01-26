Москва, 26 января, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Телефонные переговоры провёл российский министр иностранных дел Сергей Лавров с белорусским коллегой Владимиром Макеем 26 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Владимир Макей

Переговоры состоялись по инициативе Минска. «Стороны обсудили текущие вопросы российско-белорусских отношений и «сверили часы» по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 26 января, в Москве состоялась встреча российского и белорусского премьер-министров Михаила Мишустина и Романа Головченко.