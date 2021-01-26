Тула, 26 января, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прошёл оба этапа вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщили 26 января в региональном оперативном штабе.

Gubernator.tularegion.ru Алексей Дюмин

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Общаясь с журналистам во время посещения сосудистого центра больницы имени Д. Я. Ваныкина, глава региона призвал всех туляков последовать его примеру.

Дюмин отметил, что поступившей в Тульскую область партии вакцины «достаточно на январь-февраль», в последующие месяцы ожидаются дополнительные поставки, которые полностью покроют потребности региона.

Напомним, вакцинация населения от коронавируса стартовала в Тульской области в середине января. На сегодняшний день в областном центре и других городах открыто 36 пунктов вакцинации. Ранее в оперативном штабе сообщали, что в регион поступило более 23 тысяч доз препарата «Спутник V».