Киев, 26 января, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Окружной административный суд Киева обязал министерство образования пересмотреть учебник по истории относительно освещения событий зимой 2014 г., т.н. «революции достоинства» (так официально на Украине называют госпереворот, случившийся в феврале 2014 года — ИА REGNUM).

(сс) Ivan Bandura Радикальный активист на Майдане. Украина

Соответствующее решение принято по иску юриста Андрея Портнова, экс-заместителя руководителя администрации президента Януковича.

Сам Портнов напоминает, что судебный процесс тянулся почти год.

«Суд обязал министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5−11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013—2014 гг.», — объясняет юрист.

Также суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований министерства образования в пользу Портнова понесенные им судебные расходы.

Ранее юрист заявлял, что в учебниках изложение новейшей истории Украины с 2013 года содержит «признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013—2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода».