Саранск, 26 января, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Мордовии в отношении 11 человек возбуждено уголовное дело по чч.1,2 ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По версии следствия, с марта 2019 по август 2020 подозреваемые организовали и проводили в Москве, Мордовии и Пензенской области азартные игры, в том числе с использованием сети интернет. Деятельность была сопряжена с извлечением доходов.

Банда была устойчивой, с высокой степенью организованности, был назначен лидер и распределены функции между участниками, а также был разработан план деятельности. Незаконная деятельность была завуалирована под законную.

В декабре следователи СК совместно с сотрудниками МВД России и Москвы, а также Мордовии в Москве и Московской области были проведены обыски по месту жительства трех фигурантов, а также в арендованных офисных помещениях.

Ранее в отношении ряда участников группировки были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Возможные соучастники и сумма полученного дохода устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек подозреваются в организации на территории Казахстана незаконного игорного бизнеса. Сумма дохода от преступной деятельности оценивается в 800 млн тенге ($1,9 млн). Среди подозреваемых — один гражданин Германии. Злоумышленники организовали незаконный игорный бизнес в Алма-Ате, Чимкенте, Караганде, Таразе и Кызыл-Орде.

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