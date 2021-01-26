Берлин, 26 января, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Не принимать предложения Украины по ограничению полномочий делегации России в ПАСЕ призвал германский министр иностранных дел Хайко Маас 26 января на зимней сессии ассамблеи.

Münchner Sicherheitskonferenz Хайко Маас

Он напомнил, что Совет Европы отличается тем, что «всегда выступает за обмен мнениями несмотря на идеологические границы». Маас добавил, что «сжигание мостов» — плохая идея.

Напомним, оспорить по существу полномочия делегации России предложила в ПАСЕ глава украинской делегации Мария Мезенцева. За её предложение отдали голоса 38 депутатов из пяти национальных делегаций.