Киев, 26 января, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Украинцы не смогут добиться референдума по вопросам, которые их действительно беспокоят, заявила прессе вечером 26 января экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя принятие в Раде закона о народовластии через всеукраинский референдум.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Она считает, что введение народовластия было главным обязательством президента Зеленского, которое он принимал перед обществом.

«Прошло два года, пока в Раду был внесен закон о народовластии… В редакции, согласно которой народ провести референдум не сможет никогда. Согласно нормам и процедурам, прописанным в документе, люди просто не смогут добиться референдума по вопросам, которые их действительно беспокоят», — отметила Тимошенко.

Она также заявила, что в ходе обсуждения законопроекта «Батькивщины» внесла более трехсот поправок для того, чтобы дать именно людям возможность определять политику государства, и подавляющая часть этих правок не была учтена монобольшинством.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум.