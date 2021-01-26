Киев, 26 января, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Языковая политика президента Украины Владимира Зеленского и его окружения неминуемо приведет страну к катастрофе, если граждане, умеющие самостоятельно мыслить и отстаивать свое право говорить на родном языке, не положат этому конец.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

Об этом сказано в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном 26 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиция отмечает, что в стране набирает обороты языковой геноцид, спровоцированный вступившей в силу 16 января 2020 года статьей 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и всячески подогреваемый действующей властью. В партии отметили, что в первую же неделю действия этой статьи закона на электронную почту уполномоченного по защите государственного языка поступило 186 жалоб от «настоящих патриотов».

Но, уточнили в политсиле, были не только обычные жалобы. Так, в Мариуполе национал-радикалы организовали травлю сотрудницы ветеринарной клиники, которая пообещала клиентам, обращающимся к ней на русском языке, скидку.

«Женщина, отстаивающая свое право на использование русского языка, которое предусмотрено статьей 10 Конституции Украины, не только подверглась оскорблениям и угрозам, но и была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Сама же ветеринарная клиника пережила нападение вандалов национал-радикального толка. Более того, фашиствующие молодчики начали угрожать и клиентам этой клиники», — отмечается в заявлении.

Кроме того, подверглась травле преподаватель педагогического университета имени Драгоманова, осмелившаяся открыто раскритиковать насильственную украинизацию сферы услуг.

В заявлении партии напомнили, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» предупреждала, что принятие указанных языковых норм не будет иметь ничего общего с защитой украинского языка, а станет оправданием для террора в отношении русскоязычных граждан.

«Сегодня мы видим, что власть и ее заокеанские хозяева делают все для того, чтобы раздуть пожар гражданского противостояния в Украине. Для того чтобы не допустить этого, фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» еще в первые дни работы парламента внесла в Верховную раду законопроекты «О порядке применения языков в Украине» (№1103−1) и «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» относительно обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств» (регист. №1125)», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии убеждены, что языковая и в целом социальная политика Зеленского, правительства и партии «Слуга народа» сознательно ведет к разжиганию межнациональной розни в стране, к установлению тоталитарного режима, главные задачи которого — сохранение колониального статуса Украины, целенаправленное уничтожение культуры, языков и традиций народов, проживающих в стране, и организация на государственном уровне геноцида инакомыслящих.

В связи с этим в ОПЗЖ заявляют, что такие действия власти направлены не только на ущемление прав русскоязычных граждан, ограничение прав предпринимателей, но и на взращивание когорты новых «швондеров и шариковых», уже считающих себя вправе, подменяя государство, проверять и карать.

«Такая политика Зеленского и его окружения неминуемо приведет страну к катастрофе, если граждане Украины, умеющие самостоятельно мыслить и отстаивать свое право говорить на родном языке, не положат конец этому разгулу деятельности новоявленных швондеров и шариковых», — резюмировали в политсиле.

ИА REGNUM напоминает, что накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в одном из интервью заявил, что принятие Киевом закона о государственном языке является продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

«Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства», — отметил Патрушев.