Москва, 26 января, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Провести в недалёком будущем министерскую встречу по ближневосточному урегулированию предложил 26 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя предложение президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию, глава МИД РФ сказал, что министерскую встречу ближневосточного квартета (Россия, США, ЕС и ООН) можно было бы провести весной-летом этого года.

На эту встречу следует пригласить, отметил Лавров, министров иностранных дел Израиля, Палестины и четырёх арабских стран — Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна. Кроме того, пригласить следует «Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна заключены с Израилем соглашения о полной нормализации отношений, причём у Эр-Рияда и Манамы — в 2020 г.