В Костромской области куриные яйца подорожали на 23%
Кострома, 26 января, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Костромской области средняя отпускная цена на десяток яиц за 2020 год выросла на 23%. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
Рост цен эксперты объясняют повышением стоимости кормов, которые составляют 86% от себестоимости птицеводческих производств.
Ценами на куриные яйца костромичи возмущались в декабре 2020 года. Перед Новым годом стоимость десятка яиц в местных магазинах начиналась минимум от 70 рублей. Как пояснили в департаменте экономического развития региона, рост цен в это время был обусловлен большим спросом, так как яйца входят в состав многих традиционных праздничных блюд.
В Костромской области работают восемь птицефабрик, самая крупная из которых — АО «Галичское по птицеводству». Регион полностью обеспечен яйцами и поставляет товар в Московскую, Ярославскую и Ивановскую области.