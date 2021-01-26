Кострома, 26 января, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Костромской области средняя отпускная цена на десяток яиц за 2020 год выросла на 23%. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

Мультфильм «Про деда, бабу и курочку Рябу», 1982. Реж. Александр Давыдов

Рост цен эксперты объясняют повышением стоимости кормов, которые составляют 86% от себестоимости птицеводческих производств.

«В среднем с начала года цены на зерно и подсолнечный шрот выросли от 20 до 25%, цены на кормовые добавки выросли на 40%, кроме того, подорожали ветеринарные препараты — витамины, прививочный материал и увеличились транспортные расходы», — отметили в департаменте.

Ценами на куриные яйца костромичи возмущались в декабре 2020 года. Перед Новым годом стоимость десятка яиц в местных магазинах начиналась минимум от 70 рублей. Как пояснили в департаменте экономического развития региона, рост цен в это время был обусловлен большим спросом, так как яйца входят в состав многих традиционных праздничных блюд.