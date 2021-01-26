Калуга, 26 января, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с днём рождения труженика тыла, заслуженного педагога Любовь Борисовну Котельникову.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил с днем рождения труженицу тыла

«С огромным удовольствием поздравляю Вас с праздником и от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения! — обратился к виновнице торжества Юрий Моисеев. — Вы — представитель того героического поколения, стойкости, запасу оптимизма и жизненных сил которого можно только позавидовать, всегда сохраняете бодрость духа и заряжаете своим позитивом всех окружающих!».

В годы Великой Отечественной войны Любовь Борисовна трудилась в тылу, приближая Победу, всю свою жизнь посвятила педагогике, удостоена званий «Заслуженный учитель РФ» и ветеран труда, возглавляла калужский клуб учителей-ветеранов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил с днем рождения труженицу тыла

Глава Калуги вручил имениннице цветы, торт и подарок.