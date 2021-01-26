Москва, 26 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Политику Израиля по улучшению отношений с арабскими странами нельзя использовать, чтобы «отложить в сторону палестинский вопрос», заявил 26 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

Global Panorama Палестинский флаг

Глава МИД РФ отметил, что Россия в целом поддерживает «запущенный в прошлом (2020 — прим. ИА REGNUM) году процесс нормализации отношений Израиля с арабскими государствами».

По его словам, эта инициатива должна способствовать «стабилизации всего Ближневосточного региона и не использоваться для того, чтобы отложить в сторону палестинский вопрос, как говорится, до лучших времен».

Читайте также:Зачем арабским государствам идти на признание Израиля? — Strategist

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБ ООН проводит сегодня, 26 января, заседание по ближневосточному урегулированию. Палестинский представитель заявил, что рассчитывает на отмену деструктивных в отношении Палестины шагов предыдущей американской администрации.