Ижевск, 26 января, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии вынес приговор в отношении восьми участников организованной преступной группы, которую возглавляли полицейские. Все признаны виновными в приготовлении и покушении на неоднократные сбыты наркотических средств в значительном и крупном размерах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судейская мантия

Установлено, что в 2015 году начальник одного из отделений Межрайонного отдела МВД по Удмуртии и старший оперуполномоченный этого отделения создали организованную группу для сбыта наркотиков бесконтактным способом. Полномочия лидера группы получил неоднократно судимый житель Ижевска. Он привлек других участников, которые выполняли обязанности «оператора магазина», «финансиста», «хранителя» и «закладчиков» наркотических средств.

Сбыт происходил в том же году на территории Ижевска на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Участники банды в зависимости от роли каждого получили от четырех до 19 лет лишения свободы, осужденные полицейские — 17 и 19 лет лишения свободы с лишением специальных званий и государственных наград. Участники банды отправятся в колонии общего, строго и особого режимов.

Ещё один участник группировки был осужден в 2016 году в особом порядке в связи с заключением соглашения о сотрудничестве со следствием.

Как сообщили в пресс-службе МВД по УдмуртскойРеспублике, данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности МВД по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года во Владивостоке задержали сотрудников патрульно-постовой службы, которые получили взятку за покрывательство наркоторговли. Ранее сотрудник полиции выявил факт незаконного сбыта наркотиков женщиной. При этом полицейский решил незаконно обогатиться и предложил наркоторговке за взятку в 120 тыс. рублей «закрыть глаза» на преступление. Женщина согласилась и перевела на указанный банковский счёт деньги.

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