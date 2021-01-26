Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Органы полиции Санкт-Петербурга пресекли преступную деятельность пятерых граждан КНР, напавших на соотечественников, а затем установили, что они входят в этническую группу из примерно 20 человек, которые могут быть причастны к разбоям, похищениям людей, «крышеванию» турфирм, незаконному обороту наркотиков, оружия, драгоценностей, организации проституции и нелегального бизнеса.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Пятеро мужчин в возрасте от 23 до 35 лет, задержанных сотрудниками угрозыска при силовой поддержке Росгвардии по местам проживания на Васильевском острове, подозреваются в нападении на своих соотечественников. Причем старший из них является действующим адвокатом и имеет адвокатский статус на территории России.

По данным следствия, 19 октября 2020 года злоумышленники напали на троих земляков — студентов петербургских вузов. Предлогом для нападения стало то, что один из студентов якобы намеренно провел своего знакомого туриста и его группу по более дешевым точкам торговли и общепита, чем те, которые контролировали злоумышленники, и тем самым лишил их прибыли.

Студентов подкараулили на Наличной улице, избили, отвезли в ресторан восточной кухни на улице Кораблестроителей, напоили алкоголем, отобрали мобильные телефоны и потребовали более миллиона рублей. Скрываясь из ресторана, злоумышленники устроили дебош, нанесли ущерб заведению и уехали, оставив потерпевших, которых пришлось госпитализировать с различными травмами.

При расследовании этого преступления сотрудники петербургской полиции и обнаружили этническую ОПГ.

«Для противоправных целей участниками был создан закрытый клуб исключительно для соотечественников, который располагался на улице Кораблестроителей. Там был центр для юридической помощи соотечественникам, а также для незаконного удержания граждан, избиения, проведения азартных игр, оказания услуг интимного характера», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Во время обысков в квартирах злоумышленников найдены детские вещи и документы на малолетних детей, но самих детей не было. Происхождение вещей устанавливается.

В настоящее время следствие выясняет все факты противоправной деятельности группировки.