Тамбов, 26 января, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 26 января, на встрече со студенческим активом предложил молодежи принять активное участие в улучшении внешнего облика областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин встретился со студенческим активом

На встрече обсуждались разные вопросы. Губернатор, обращаясь к будущим архитекторам в лице студента Тамбовского государственного технического университета Антона Сухова, предложил принять участие в улучшении внешнего облика региона.

«У нас очень красивые города с уникальными архитектурными ансамблями. Но многие фасады зданий в них находятся в удручающем состоянии», — подчеркнул Александр Никитин.

Региональные власти отмечают, что последние годы внешний вид населенных пунктов заметно меняется. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраиваются парки и скверы. Так, в 2020 году новый облик обрели 185 дворовых и 116 общественных территорий. В 2021 году планируется благоустроить 145 дворов и 103 общественных пространства.

По программе «Народная инициатива» преображаются междворовые территории. По программе капитального ремонта многоквартирных домов обновляются многоэтажки. Но этого, по мнению губернатора Александра Никитина, не достаточно. Он считает, что нужно объединить усилия руководителей муниципалитетов, представителей общественности, студентов профильного направления и преобразить фасады зданий.

«Давайте 2021 год у нас в регионе сделаем годом фасадов. Приведём их в порядок. И не просто покрасим и отмоем — уберем лишнюю рекламу, которая, в том числе, нарушает архитектурные ансамбли наших городов», — сказал Александр Никитин.

Он предложил студентам ТГТУ, которые обучаются по направлению «Архитектура и строительство зданий» и разрабатывают проекты по благоустройству региона, в этом году сделать акцент на преображении фасадов.