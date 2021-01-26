Киев, 26 января, 2021, 18:27 — ИА Регнум. По состоянию на январь запасы угля на Украине действительно являются рекордно низкими по целому ряду причин.

Уголь

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью «Экономической правде», материал опубликован сегодня, 26 января.

Чиновник заявил, что в начале отопительного сезона в распоряжении Украины были рекордные запасы угля, но потом произошла «ситуация», и тепловая генерация начала рекордными темпами «отрабатывать» запасы угля.

«Ситуация», по словам Витренко, состоит в том, что в четвертом квартале 2020 года существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. С другой стороны, подчеркнул он, существенно упало производство электроэнергии солнечной и ветровой генерации, а «Энергоатом» начал ремонт блоков АЭС страны.

Позитив и.о. министра энергетики видит в том, что в период сильных морозов на Украине при минимальных запасах угля веерных отключений электроэнергии не было.

«Что будет дальше? Не могу сказать, что у нас больше не будет проблем в энергетике. У нас системные проблемы: система разбалансирована и технически, и финансово. Эти вещи связаны, поскольку вопрос угля на складах — это вопрос экономический, когда не хватает денег или нет экономических стимулов накапливать уголь», — подчеркнул Витренко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) Украины снизились до рекордных уровней за всю историю независимости.