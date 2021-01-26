США, 26 января, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Надежду на смену политики Вашингтона в отношении Палестины выразил 26 января на заседании Совбеза ООН глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.

(сс) jlhervàs Джо Байден

По словам аль-Малики, Палестина надеется, что США при новом руководстве отменят те решения, которые были приняты при 45-м президенте Дональде Трампе.

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Напомним, год назад Трамп обнародовал так называемую сделку века — план ближневосточного урегулирования исключительно в интересах Израиля. Палестина не раз выражала своё возмущение этим шагом.