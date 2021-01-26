Анкара, 26 января, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Посольство России в Анкаре призвало российских туристов быть более осторожными при посещении этой страны, сообщает 26 января дипмиссия.

Стамбул

С таким призывом посольство выступило после нападения с ножом на россиян в Стамбуле.

«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», — указано в сообщении посольства РФ.

«Призываем туристов не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам особенно в темное время суток», — пояснили российские дипломаты.

В угрожающей ситуации российским туристам рекомендовано кричать погромче, в надежде привлечь внимание местной полиции.