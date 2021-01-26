Липецк, 26 января, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Липецке вакцинировать от коронавируса начали сотрудников администрации города и подведомственных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lipetskcity.ru Вакцинация сотрудников администрации Липецка

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26 января сотрудников мэрии и муниципальных учреждений вакцинировали специалисты областной больницы №2. Перед прививкой все заполнили анкеты и прошли осмотр терапевта. При признаках ОРВИ пациентам прививки не делают.

Записаться на вакцинацию могут все желающие по телефону Единой диспетчерской, через портал госуслуг, по телефону в поликлинике по месту жительства или в образовательных учреждениях.