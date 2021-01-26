Иерусалим, 26 января, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Израиля попросит правительство продлить действующие в стране ограничения по крайней мере на одну дополнительную неделю, заявил 26 января министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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В настоящее время ограничения планируется ослабить 31 января. Однако минздрав обеспокоен довольно большим числом новым выявленных заражений коронавирусом, так, 25 января было зарегистрировано 8667 новых случаев, причем 9,8% из 91 597 тестов дали положительный результат.

Наиболее проблемные данные, однако, касаются количества тяжелых пациентов и пациентов на ИВЛ — соответственно 1179 и 305. Кроме того, за сутки от последствий заражения вирусом умерло 74 человека, в результате чего число погибших достигло 4493.