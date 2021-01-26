Красногорск, 26 января, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Подмосковье могут ввести ответственность за нарушение порядка обращения со строительными отходами. Соответствующие поправки в законодательство готовит Московская областная дума.

Строительный мусор

Ранее, в 2020 году, законодательное собрание региона приняло закон, предусматривающий особенности обращения с отходами строительства. Теперь планируется ввести наказание за нарушение предусмотренных правил. Ответственность планируется прописать в Кодексе административных правонарушений (КоАП) Московской области.

Предполагается, что данная законодательная инициатива будет рассмотрена Мособлдумой в первой половине 2021 года.