Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 января, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В Ярославской области суд отправил в колонию мужчину, поджегшего дом у соседей. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

ГУ МЧС по ЯО Пожар в Скулино

46-летний житель деревни Скулино Переславского района Ярославской области признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«В суде установлено, что в апреле 2020 года мужчина на почве личных неприязненных отношений облил стену жилого дома соседа легковоспламеняющейся горючей жидкостью и поджог ее. В следствие пожара здание с пристройками и хранившимся там имуществом было фактически уничтожено. В результате преступных действий собственникам здания причинен ущерб в размере более 7,8 миллионов рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Так же удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба. Приговор суда вступил в законную силу.