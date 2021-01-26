Донецк, 26 января, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Гранатомётный огонь по району села Яковлевки (ДНР) дважды вёлся со стороны ВСУ утром 26 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна Ясиноватая. ДНР

Первая атака началась в 08:05 мск, вторая — в 08:28 мск. Обстрел вёлся из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ) и станкового противотанкового гранатомёта (СПГ).

В общей сложности по предместьям Ясиноватой ВСУ выпустили шесть гранат. Применялось и стрелковое оружие. Стрельба велась со стороны города Авдеевки (Украина).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 января ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.