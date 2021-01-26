Москва, 26 января, 2021, 17:29 — ИА Регнум. На протяжении февраля в Москве вероятны резкие перепады температурного режима. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт телеканал «Москва 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Несмотря на это, температурный режим все равно ожидается на уровне выше климатической нормы. Что касается ближайших дней, то оттепель в столице продлится до 27 января, после чего температура начнет падать. Тем не менее таким сильных морозов как в первой половине января в столице больше не предвидится.

«Мы живем в период потепления климата, изменчивость даже внутримесячной погоды становится все более значимой», — заявила Позднякова.