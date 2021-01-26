Вашингтон, 26 января, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Международный валютный фонд повысил свой прогноз по средней мировой цене на нефть в 2021 году на $3,3 — до $50,03 за баррель. Об этом говорится в опубликованном 26 января докладе фонда World Economic Outlook.

United Nations Photo Добыча нефти в море

Средняя цена на нефть в минувшем году, согласно оценке МВФ, составила $41,29 за баррель. В 2022 году фонд прогнозирует цену на нефть на уровне $48,82 за баррель.

В докладе МВФ указывается, что ожидаемый рост цен в текущем году отражает прогнозируемое восстановление мировой экономики. Вместе с тем отмечено, что нефть всё равно не восстановится в цене до показателей 2019 года.

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