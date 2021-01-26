Париж, 26 января, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Генеральный инспектор мест лишения свободы Франции Доминик Симмоно написала официальное письмо министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти с требованием ввести «специальный режим вакцинации» от COVID-19 в тюрьмах. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.

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Симмоно объяснила свое требование быстрым распространением коронавируса в местах лишения свободы: «Нынешняя ситуация еще тяжелее, чем прошлой весной. 21 января 235 представителей тюремного персонала были заражены коронавирусом. Что касается заключенных, 25 января среди зараженных их было 134 человека, тогда как в начале месяца — 25, а это рост на 165%. Ужасные цифры!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января глава Национального комитета по рыболовству Франции Жан-Люк Холь сообщил журналистам Agence France-Presse, что в 2020 году доходы представителей рыболовецкой отрасли страны упали на 30−40% из-за влияния пандемии коронавируса.