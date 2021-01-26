Киев, 26 января, 2021, 17:09 — ИА Регнум. О падении на Украине рейтинга президента Владимира Зеленского до 19,8% сообщается 26 января в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Значение 19,8% — это процент граждан Украины, которые бы проголосовали сегодня за Зеленского как за президента. За экс-президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы на президентских выборах 15,7% граждан.

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Напомним, аналогичный опрос месячной давности показал, что 26,2% граждан Украины согласны на президентство Зеленского.