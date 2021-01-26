Ярославль, 26 января, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Ярославские автотранспортные предприятия получают автобусы из Москвы со стопроцентной изношенностью, но после капитального ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов Ярославской областной думы.

City-yaroslavl.ru Московские автобусы в Ярославле

Вопрос обсуждался на комитете по транспорту Ярославской областной думы. Как ранее сообщало ИА REGNUM в конце 2020 года после личной просьбы губернатора к властям столицы Ярославль получил 30 бывших в употреблении автобусов. Депутаты областной думы поинтересовались у главы регионального дептранса условиями таких поставок.

«На каких условиях эти автобусы сюда поступают? Или этот «сыр» нам бесплатно везут в мышеловку? Изношенность оценивается в конкретных цифрах. Можно здесь сказать, они пригодны на сколько процентов? — задал вопрос депутат облдумы Александр Воробьев.

В ответ руководитель департамента пояснил, что у специалистов автотранспортных предприятий есть возможность выбрать автобусы получше, но при этом платить за них не надо.

«Те автобусы, которые поступали в областное АТП в прошлом году, они поступали бесплатно. После капительного ремонта, который проводит Москва, они нам их отдают по договоренности губернатора с мэром Москвы. И они у нас работают. Есть соглашение о передаче. Автобусы прошли капитальный ремонт. Работники областного АТП выезжают в Москву. Отремонтированных автобусов стоит гораздо больше, работники АТП выбирают максимально пригодные и перегоняют сюда», — пояснил директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов.

Почему власти Москвы отдают автобусы бесплатно, прояснил экс-мэр Ярославля, ныне зампред Ярославской областной думы Виктор Волончунас. Оказалось, столичный транспорт должен полностью выработать свой ресурс. Иначе, его придется покупать.

«Чтобы передать подвижной состав и не нанести ущерб предприятиям Москвы, транспорт должен иметь стопроцентную изношенность. Чтобы не платить в бюджет. Мы это дело делали 30 лет назад. Привозили с Германии стопроцентный износ, смотрелись они неплохо. Делали ремонт. И за счет ремонта появляется некая восстановленная амортизация, которая дает другой процент износа. Его и ставят на учет в наших АТП. Это лучше, чем то, что бегало у нас здесь. Они по годам службы значительно меньше наших», — рассказал другим депутатам Виктор Волончунас.

И все же, считает бывший градоначальник, московские автобусы лучше, чем их ярославские собратья, которые сейчас выходят на улицы Ярославля.