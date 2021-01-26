Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник ослепил лазерным лучом пилота самолета. Начата проверка в сфере безопасности полётов. Об этом 26 января сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

По предварительным данным, инцидент произошел 25 января. При заходе на посадку в аэропорт «Пулково» экипаж воздушного судна авиакомпании «Руслайн», следующий по маршруту Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург, доложил об ослеплении лазером зелёного цвета.

«Данный факт на безопасность полётов не повлиял. Самолет благополучно совершил посадку. Ситуация на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — уточнили в ведомстве.

Отметим, подобные происшествия в Петербурге наблюдались ранее на протяжении нескольких лет. В связи с чем в 2011 году Госдума разработала законопроект об уголовной ответственности за ослепление пилотов. Предполагалось, что наказывать «лазерных хулиганов» будут крупными штрафами или несколькими годами заключения. Причем привлекаться к уголовной ответственности планировали даже подростов с 14 лет.

Окончательно документ был утвержден лишь весной 2017 года. В Уголовном кодексе РФ появилась статья 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств╗). Согласно ей, за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, наказывается штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.