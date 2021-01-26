Киев, 26 января, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Закон о всеукраинском референдуме принят Верховной радой 26 января. «За» проголосовали 255 депутатов. Следующим этапом станет подписание закона украинским президентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Напомним, на всеукраинский референдум могут быть вынесены вопросы по изменениям конституции и вопросы общегосударственного значения. Также предметом плебисцита может стать закон о ратификации международного договора по изменению территории Украины.

Голосование на всеукраинском референдуме может проводиться только по одному вопросу.