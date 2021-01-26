Париж, 26 января, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал в ходе еженедельной пресс-конференции, что промежуток между двумя инъекциями вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BionTech будет составлять от 21 до 28 дней. Об этом во вторник, 26 января, сообщает France Info.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Прививка вакциной Pfizer во Франции

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После обсуждения вопросов вакцинации от коронавируса с главой кампании по вакцинации во Франции Аленом Фише министр здравоохранения объявил, что повторная доза вакцины обязательна и будет приниматься «через две-три недели, или 21−28 дней», после приема первой дозы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции представители Национального профсоюза ночных клубов и мест развлечений сообщили, что около 1600 заведений, закрытых из-за антикоронавирусных ограничений, готовы предоставить свои помещения под центры вакцинации от COVID-19.