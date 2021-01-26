Москва, 26 января, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 26 января сообщает пресс-служба команды.

Kremlin.ru Станислав Черчесов

Отмечается, что Черчесов привился вакциной «Спутник V». Он вместе с врачом сборной России Эдуардом Безугловым прошёл эту процедуру в центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей. Они смогут сделать прививку, когда вернутся в Россию.