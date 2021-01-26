Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 36-летний полковник Вячеслав Шамко, который возглавлял Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») с сентября 2019 года, ушел «на понижение» в районное подразделение полиции после того, как в городе 23 января прошли массовые несанкционированные акции, в том числе на Невском проспекте. Об этой отставке 26 января сообщает издание 47news.

Https://фрунз.78.мвд.рф Алексей Шабанов

Смена руководителя Центра «Э» для его подчиненных стала неожиданностью. О том, что Шамко уходит на должность руководителя полиции Кронштадта, было объявлено во время онлайн-совещания.

На освободившийся пост был назначен 35-летний заместитель начальника УМВД России — начальник полиции сначала Центрального района, затем Фрунзенского, подполковник полиции Алексей Шабанов.