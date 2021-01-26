Бишкек, 26 января, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Министерство образования и госкомиссия по делам религий Киргизии считают неправильным ранее введенные ограничения на ношение в общеобразовательных школах хиджабов — мусульманских платков.

Женщина в хиджабе

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Чиновники отмечают, что еще в августе 2015 года киргизское правительство утвердило единые требования к школьной форме, в которых не содержится каких-либо запретов на ношение головных уборов — калпака, платка, повязок, бандан или ободков.

«Поэтому система образования должна обеспечить право учениц, носящих платки, на образование», — подчеркивается в совместном заявлении госкомрелигий и минобразования Киргизии.

Напомним, что за годы независимости количество мечетей в Киргизии выросло почти в 70 раз — с 39 в 1991 году до 2 688 в 2019 году. Также на территории республики действуют 12 исламских вузов и 131 медресе.

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