Москва, 26 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Закон о «гаражной амнистии» направлен на создание правовых условий для оформления прав граждан на гаражи и земельные участки под ними. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Евгений Катышев Гаражи

Определяется перечень возможных документов, подтверждающих соответствующее право, которые предоставляются гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, отметил Крашенинников, к заявлению может быть приложен один из следующих документов: договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; решение общего собрания кооператива о выделении гаража или земельного участка; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража, и другие.

Проектом закона предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом.

Госдума в первом чтении приняла проект закона, который вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года — тогда вступил в силу Градостроительный кодекс, после чего гаражи стали ставить на учет. Амнистия коснется капитальных строений.