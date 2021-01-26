Ростов-на-Дону, 26 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе пресс-конференции 26 января пояснил свою позицию по поводу гибели пациентов от дефицита кислорода в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. Виновных назовут следователи, считает глава региона.

Donland.ru Василий Голубев на ежегодной итоговой пресс-конференции

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"Точку [в этом вопросе] всё-таки поставит следствие. Поверьте, что в течение двух недель я каждое утро слушал доклады, пытался выяснить ситуацию, но коль сейчас следствие продолжается, я никаких выводов делать бы не хотел. Это будет неверно. Я уточнил, что в этот день были смерти в больнице. Когда смертей несколько, это сразу заставляет задуматься. <…> Сегодня больница работает в стандартном, плановом режиме. Оставлять этот вопрос без внимания я не собираюсь», — прокомментировал донской губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в октябре 2020 года погибли несколько пациентов ковидного госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы №20. Якобы смерть наступила из-за недостатка кислорода. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока следователи разбираются в случившемся, сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко фактически обвинил врачей в «кислородном скандале».